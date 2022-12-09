VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 5.286,75 puandan başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 5.286,75 seviyesinden işlem gördü.
Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 5.274,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.
Analistler, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin yavaşlama belirtileriyle küresel pay piyasalarının toparlanma eğiliminde hareket ettiğini belirterek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerine çevrildiğini söyledi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısı öncesinde makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin öneminin arttığına değinen analistler, özellikle iş gücü piyasası ve enflasyon verilerinin piyasalar üzerindeki etkisinin güçlü olduğunu belirtti.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.300 ve 5.370 seviyelerinin direnç, 5.250 ve 5.5220 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.