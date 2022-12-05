VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 yükselişle 5.399,25 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 5.399,25 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,7 altında 5.394,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 5.399,00 puana çıktı.

Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aldığı tedbirleri yumuşatmasıyla küresel pay piyasalarının yeni haftaya pozitif bir seyirle başladığını söyledi.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi 263 bin artarak beklentileri geride bıraksa da, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı toplantıda 50 baz puan faiz artışı yapacağına ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam etti. Fiyatlamalarda nihai faiz oranı beklentisi ise yükseldi.

Yurt içinde gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,10 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Bugün yurt içinde ayrıca Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ile ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.