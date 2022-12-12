VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 5.425,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,7 üzerinde 5.417,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi küresel pay piyasalarında "bekle-gör" temasının öne çıktığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan faiz artırması bekleniyor.

Bugünün veri gündeminde ise yurt içinde ödemeler dengesi ve işsizlik oranı ile İngiltere'de sanayi üretiminin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.450 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 869 milyon dolar, 2022 sonunda ise 48,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor.