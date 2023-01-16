VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 5.634,75 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü 5.550-5.720 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 5.606,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında 5.619,25 puana çıktı.

Analistler, enflasyon endişelerinin geri plana atılması ile yatırımcıların resesyon riskine dair gelişmelere odaklandığını belirterek, bu anlamda politika yapıcıların açıklamalarının piyasalar için kritik olacağını söyledi.

Bugün başlayacak olan Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde bütçe dengesi ile Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, ABD'de piyasaların bugün tatil olması nedeniyle global piyasalarda işlem hacimlerinin düşük seyredebileceğine işaret ederek, teknik açıdan endeks kontratında 5.550 puanın destek, 5.650 ve 5.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.