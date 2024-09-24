VİOP'ta endeks kontratından güne pozitif başlangıç

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle başladı.Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 artışla 11.378,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,1 azalışla 11.370,00 puan oldu.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç, 11.350 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.