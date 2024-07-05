Visa ve Mastercard'dan AB komisyonlarını 5 yıl daha düşük tutma kararı

Visa ve Mastercard, Avrupa Birliği'nde (AB) diğer ülkelerin ödeme sistemlerini kullananlardan alınan ücretlere uygulanan sınırı devam ettirecek.

Şirketlerin bölgeler arası değişim ücretlerine tavan uygulamayı Kasım 2029'a kadar devam ettireceği kaydedilen açıklamada, ücretlerin mağaza alışverişlerinde banka kartlarından işlemin yüzde 0,2'si, kredi kartlarından da yüzde 0,3'ü oranında tahsil edileceği, çevrim içi işlemlerde üst limitlerin banka kartları için yüzde 1,15, kredi kartları için yüzde 1,5 olacağı belirtildi.

Açıklamada, Visa ve Mastercard'ın gönüllü taahhütlerinin uygun olmadığı yönünde somut bulgular elde etmesi halinde Komisyon'un rekabet soruşturması başlatabileceği anımsatıldı. Visa ve Mastercard, 2019'da AB Komisyonunun rekabet soruşturmasına son vermek için kartlı ödeme işlemlerindeki komisyon ve takas ücretlerine yönelik çeşitli taahhütlerde bulunmuş ve ücretleri indirmişti. Böylece, şirketler AB'ye taahhütlerini 5 yıl daha sürdürecek.