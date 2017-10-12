'Vize sorununun aşılması için kanal aranıyor'

12 Ekim 2017

Özlem ERMİŞ BEYHAN

ABD’nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht ile biraraya gelen Türk Amerikan İş adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, vize sorunun Mart ayına kadar çözülmüş olacağını söyledi. Daha önceden alınmış bir randevu kapsamında Adana Konsolosu ile dün görüştüklerini anlatan Akat, “Adana’da ABD’ye yatırım ile ilgili bir konferans düzenleyeceğiz. Asıl konumuz bu konferanstı ama elbette vize sorunu da gündemde yerini aldı” dedi. Akat “İki taraf da gerilimin tırmanmasını istemiyor” ifadesini kullandı ve yaptıkları görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

“Tüm yatırımcılar bu sorunun kısa vadede çözüleceğine inanıyor. Adana Konsolosu da sorunun çözümü için kanal aradıklarını anlattı. Çalışanların vize sürecinde kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi. Yatırımcı firmalar açısından bu sorunun orta vadeye uzaması çok olumsuz olur. Pek çok şirket Chicago’da Mart ayında düzenlenecek gıda fuarına katılmak için hazırlık yapıyordu. Bu fuarı hatırlattığımızda Specht bize ‘Mart ayına kadar çoktan çözülmüş olur’ dedi. Bizim beklentimiz de bu yönde.”

Yatırımların gizli şampiyonu ABD

Vize krizinin devam ettiği ABD, Türkiye’nin dış ticaretinde görece mütevazi bir yer kaplasa da uluslararası doğrudan yatırımlarda en önemli ülkeler arasında yer alıyor. Merkez Bankası’nın verilerine göre 2002-2016 döneminde Türkiye’ye gelen yaklaşık 140 milyar dolarlık yatırımın yüzde 8’ine karşılık gelen 11.2 milyar doları ABD’den geldi. Bu alanda ABD’yi geride bırakan tek ülke Hollanda oldu. Türkiye’ye başka ülkelerden gelen birçok yatırım işleminin Hollanda üzerinden kayda geçirildiği dikkate alındığında ABD’nin yatırımlarda lider olabileceği değerlendiriliyor.

Bununla birlikte ABD’nin 2002 sonrası 14 yıllık dönemde uluslararası yatırımlarda Türkiye’ye gösterdiği ilgi son dönemde gözlenemiyor. Bu yılın ilk 8 ayında Türkiye’ye gelen ABD kaynaklı doğrudan yatırım 100 milyon dolar seviyesinde kaldı. Böylelikle ABD’nin payı yüzde 2.2’ye geriledi. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre ise haziran sonu itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li şirket sayısı ise 1744 oldu.

Ekonomik ilişkilerin ticari boyutuna bakıldığında ise son 10 yıl içinde ABD ile ticaret hacminin 1,5 kat arttığı görülüyor. 2016 yılında Türkiye’nin ABD’ye ihracatı 6.6 milyar dolara yükselerek ve toplam ihracat içindeki payı yüzde 4.6 oldu. Turizm açısından bakıldığında ise ABD oldukça gerilerde. Geçen yıl Türkiye’de yaklaşık 460 bin ABD’li Turist geldi. Bu rakam Türkiye’ye gelen toplam turist sayısının yaklaşık yüzde 1’ine karşılık geliyor. Vize kararının bu rakamı da aşağı çekeceğine kesin gözüyle bakılıyor.