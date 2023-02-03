Vodafone Türkiye’den 6,8 milyar TL servis geliri

Faturalı abone sayısı ise toplam bazın yüzde 73,4’ünü oluşturdu ve 18 milyona yükseldi. Genişbant teknolojilerinde de hizmet kalitesini sürekli artıran Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

Ekim-Aralık 2022 dönemini kapsayan 3. çeyrekte Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri 6,8 milyar TL oldu. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone olarak, geleceğin dijital servislerde olduğuna inandıklarını söyledi. Aksoy, “Makroekonomik koşulların etkisiyle yüksek artış gösteren maliyetlerimize rağmen hedeflerimize paralel olarak büyümemizi sürdüreceğiz" dedi.