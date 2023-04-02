Volkswagen Golf tarihe karışıyor!

Volkswagen CEO'su Thomas Schaefer, Alman otomobil dergisi Automobilwoche'e verdiği röportajda, Alman üreticinin, 1974'ten beri satışta olan Golf modeli için yeni nesil içten yanmalı bir motor geliştirmeyi planlamadığını belirtti.

Schaefer, yeni nesil Golf'un 10 yıllık için planlandığını belirterek, "Ardından bu segmentin nasıl geliştiğini görmemiz gerekiyor. Eğer dünya 2026 veya 2027'ye kadar beklentilerden tümüyle farklı bir şekilde gelişirse tamamen yeni bir araç geliştirebiliriz. Ama olacağını sanmıyorum. Bugüne kadar bu beklenmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

‘Modeller, yoluna elektrikli olarak devam edecek’

Schaefer, Volkswagen'in bir elektrikli modeli için Golf isminin korunacağını belirterek, "Golf, Tiguan ve GTI gibi ikonik isimlerden vazgeçmeyeceğimiz, onları elektrikli otomobil dünyasına aktaracağımız açık" ifadesini kullandı.

Volkswagen'in Avrupa'nın en çok satan otomobili olan Golf'ün motorunu yenilemeye yatırım yapmama kararı sonrası üretimde olan Golf 8, hatchback otomobilin son içten yanmalı motor versiyonu olacak.

Bu arada, Volkswagen markası 2026 yılına kadar otomobil üreticisinin 25 bin eurodan daha düşük bir fiyata satmak istediği giriş seviyesi bir model de dahil olmak üzere 10 yeni elektrikli modeli piyasaya sürmeyi planlıyor.