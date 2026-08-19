Yabancı çalışanları etkileyecek karar: Üç meslek için yüzde 70 'Suudi' şartı

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Suudi Arabistan, iş gücü piyasasında kendi vatandaşlarının payını artırmaya yönelik yeni bir adım attı. Ülkede özel sektörde faaliyet gösteren şirketleri ilgilendiren yeni düzenlemeyle üç proje yönetimi mesleğinde çalışanların yüzde 70’inin Suudi Arabistan vatandaşı olması gerekecek.

Arabian Business'ın haberine göre yeni uygulama 14 Şubat 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yeni düzenleme proje yönetimi alanındaki üç meslek grubunu kapsıyor.

Yüzde 70 Suudileştirme şartı; proje yönetimi yöneticileri, proje yönetimi mühendisleri, proje yönetimi uzmanları için uygulanacak.

Düzenlemenin özellikle bu mesleklerde çalışan yabancılar açısından önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

Hangi şirketler yeni düzenlemeden etkilenecek?

Karar, Suudi Arabistan'daki bütün özel sektör şirketlerini aynı şekilde kapsamıyor.

Yeni zorunluluk, şirket veya kuruluş düzeyinde hedeflenen mesleklerde üç veya daha fazla çalışanı bulunan özel sektör işletmelerine uygulanacak.

Bu işletmelerin, yeni uygulamanın devreye girmesiyle birlikte söz konusu pozisyonlardaki Suudi çalışan oranını yüzde 70'e çıkarması gerekecek.

Kritik tarih: 14 Şubat 2027

Yeni yüzde 70 şartının yürürlüğe gireceği tarih 14 Şubat 2027 olacak. Böylece proje yönetimi alanında faaliyet gösteren ve düzenlemenin kapsamına giren özel sektör şirketleri, çalışan yapılarını yeni kurala göre düzenlemek zorunda kalacak. Kaynak: dunya.com