Yabancı yatırım bu yıl 13,3 milyar doları aşabilir
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'ye geçen yıl gelen yabancı yatırım miktarının 13,3 milyar dolar olduğunu belirterek, "Geçen yılın üstünde bir yatırım çekebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.
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Uluslararası yatırımcılarla görüşmek üzere Londra'da bulunan Dağlıoğlu, "Dünyadaki yatırımlardan genelde yüzde 1 pay alıyoruz. Hedefimiz, yüzde 1,5'a çıkarmak. Yılın ilk 4 ayında yaklaşık 4 milyar dolara yakın bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu bağlamda çok pozitif bir eğilim var, yatırımcının ilgisi artarak devam ediyor.Uluslararası yatırımcılar gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda" diye konuştu.