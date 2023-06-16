Yabancı yatırım bu yıl 13,3 milyar doları aşabilir

Uluslararası yatırımcılarla görüşmek üzere Londra'da bulunan Dağlıoğlu, "Dünyadaki yatırımlardan genelde yüzde 1 pay alıyoruz. Hedefimiz, yüzde 1,5'a çıkarmak. Yılın ilk 4 ayında yaklaşık 4 milyar dolara yakın bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu bağlamda çok pozitif bir eğilim var, yatırımcının ilgisi artarak devam ediyor.Uluslararası yatırımcılar gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda" diye konuştu.