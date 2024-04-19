Yabancı yatırımcıların TL swap piyasasına gösterdiği ilgi TL lehine bir pozisyon yarattı.

Yabancıların TL swap pozisyonu seçim sonrası yedi iş gününde 3,5 milyar dolar artarak 1,8 milyar dolara çıktı. Böylelikle Şubat 2022'den bu yana ilk kez yabancılar swap piyasasında TL lehine döndü.

Bloomberg'de yer alan habere göre, 2021 Şubat ayında yabancı yatırımcıların swap piyasasında TL lehine pozisyonu 24,3 milyar doları görmüştü. Sonrasında bu pozisyonlanmada aşağı yönlü bir ivme dikkat çekmişti.

Bu ivmenin sonucunda Şubat ayında yabancının swap piyasasında pozisyonu TL aleyhine dönmüştü.

2022 Aralık ayına gelindiğinse ise bu pozisyon eksi 18,6 milyar dolar ile dip seviyeyi görmüştü.