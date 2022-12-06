Yalova'da balıkçı tekneleri döviz de kazandırıyor

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı yaklaşık 400 haneden oluşan Kapaklı köyünde halkın büyük bölümü geçimini balıkçılıktan sağlıyor.

Güney Marmara'nın en önemli barınaklarından birine sahip köyde balıkçılar, 24'ü gırgır, 27'si küçük tekne olmak üzere 51 tekneyle ekonomiye katkıda bulunuyor.

İldeki 8 balıkçı kooperatifinin bağlı olduğu Yalova Deniz Ürünleri Avcıları Birliğinin de merkezi olan Kapaklı köyündeki gırgır tekneleri av sezonu başladığında Karadeniz'e, Ege Denizi'ne açılıyor. Küçük tekneler ise Marmara Denizi'nde avlanıyor.

Yalova'da geçen yıl avlanan 13 bin 909 ton balıktan 276 milyon lira gelir elde edildi. Bu avcılığın yüzde 90'ını Kapaklı ve Fıstıklı köylerindeki balıkçılar tarafından yapıldı.

Deniz Ürünleri Avcıları Birliği Başkanı Recai Sert, AA muhabirine, Kapaklı balıkçılarının geçen yıl 650 bin köpük (strafor kutu) hamsi avladığını, her bir köpükte 17 kilogram balık olduğunu söyledi.

Teknelerin toplam çalışan sayısının yaklaşık 600 olduğunu belirten Sert, "380-400 hanelik köyümüzün 350 hanesi balıkçılıktan geçiniyor. Balıkçılık derken Moritanya'da dahi teknelerimiz var. Moritanya'da şu an aktif çalışan bu köyün 2 teknesi var ve ülkemize döviz getiren bu köyden çıkmış, bu köyün evlatları var." dedi.

Sert, köyde 150 yıldır balıkçılık yapıldığını bildiklerini dile getirerek, Kapaklı sakinlerinin hayatını denizden kazandığını ifade etti.

Devlet kurumlarının desteğiyle köyde 2019'da balıkçı barınağı inşa edildiğini, altyapı sorunlarının çoğunun çözüldüğünü bildiren Sert, "Yılın 8 ayında karides tutan teknelerimiz var, yaz aylarında ise sardalya avlıyoruz. Yani yılın 12 ayı sürekli avcılık yapan bir köyün içindeyiz. Biz Yalova ilinde bir balıkhane görmek istiyoruz. Bu, olmazsa olmazımız. Limanlarımız, altyapımız on numara fakat limanların bir üstü olan balıkhane yok." diye konuştu.