Yalova'da ihracatın yüzde 90'ı tersanelerden

04 Ekim 2017

Barış SEDEF

Yalova- Gemicilik ve yat sektöründe yaşanan gelişmeler kentin ihracatına olumlu anlamda yansıdı.

Yalova ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 300'lük artış sağladı. Geçen yılın aynı döneminde 73 milyon 89 bin 69 dolar olan ihracat rakamı bu yıl 211 milyon 311 bin 53 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden derlenen bilgiye göre geçen yıl kentte ilk sekiz aylık dönemde 56 milyon 194 bin dolar olan gemi ve yat ihracatından elde edilen gelir bu yılın aynı döneminde 190 milyon 340 bin dolarla yüzde 238'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu rakam kenette yapılan ihracatın yüzde 90'ına denk geliyor. Bu kapsamda gemicilik ve yat sektöründe kent, ihracatta en fazla artış gerçekleştiren şehir konumunda.

İstanbul ise geçen seneye göre gemi ve yat ihracatında yüzde 94'lük bir artış gerçekleştirerek 628 milyon 650 bin dolarla istikrarını korudu. Toplam gemi ve yat ihracatı 903 milyon 960 milyon dolar olarak gerçekleşirken İstanbul ve Yalova kentleri ihracatın yüzde 90'ını gerçekleştiriyor. Yalova'nın toplam sektör ihracatında aldığı pay ise yüzde 23 olarak gerçekleşti. Gemi ve yat ihracatında ilk sekiz aylık dönemde en fazla ihracat Avrupa ülkelerine yapılırken geçen yılın aynı dönemine göre toplam ihracatta ise yüzde 101'lik bir artış sağlandı.

İhracatta 147 ülkenin 52'sinde artış oldu

Sektörde yılın ilk 8 ayında en fazla ihracat 146 milyon 962 bin dolar ile Avrupa Birliği ülkelerinden Malta'ya gerçekleştirildi. Malta'yı 130 milyon 155 bin dolarla Norveç takip ediyor. Türkiye ayrıca İzlanda'ya 126 milyon 452 bin, Marshall Adaları'na 68 milyon 500 bin, Kanada'ya 44 milyon 758 bin, ABD'ye 43 milyon 991 bin, Liberya'ya 38 milyon 795 bin, Birleşik Krallığa 36 milyon 389 bin, Hollanda'ya 30 milyon 687 bin İtalya'ya 25 milyon 815 bin, Estonya'ya 23 milyon 794 bin, Irak'a 19 milyon 659, Danimarka'ya 17 milyon 558 bin, Polonya 14 milyon 204 bin dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 11 milyon 10 bin dolarla ihracat gerçekleştirdi.

Ayrıca ihracat yapılan 147 ülkenin 52'sinde geçen yıla göre döviz getirisinde artış yaşandı.

Kentin diğer ihracat verileri şu şekilde:

- Hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin ihracatında ise kent en fazla yükseliş gerçekleştiren ikinci il konumunda yer alıyor. Bu alanda 1 milyon 445 bin dolarlık ihracat yapan Yalova, geçen yıla göre yüzde bin 482'lik artış gerçekleştirdi.

- Katma değeri yüksek ürünler içerisinde yer alan elektrik ve elektronik ürünlerin ihracatında ise geçen yılın ilk 8 aylık dönemine göre yüzde 32'lik artış gerçekleştiren Yalova, çelik ihracatında yüzde 437'lik artış kaydetti.

- Kent, demir ve demir dışı metallerde ise yüzde 227'lik bir artış gerçekleştirirken madencilik ürünlerinde ise 4 milyon liralık ihracat gerçekleştirerek yüzde 179'luk artış sağladı.

- 2016 Meyve ve sebze mamülleri ihracatında geçen yılın ilk sekiz aylık dönemine göre yüzde 170'lik artış gerçekleştiren Yalova, tarımsal destek kredilerinin yaygınlaştırılmasıyla bu rakamı artırmayı hedefliyor.

- Su ürünleri ve Hayvansal mamüllerin ihracatında kayda değer artış gerçekleştiren Yalova bu alanda geçen yıla göre yüzde 55'lik artış gösterdi.