Yandex’ten Türkiye’ye 400 milyon dolarlık dev yatırım

Rusya merkezli teknoloji devi Yandex, Türkiye pazarında büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, bilgi teknolojisi ürünlerini yerelleştirerek dijital pazar payını artırmak ve Türkiye’deki konumunu güçlendirmek için 400 milyon dolarlık yatırım planladığını duyurdu. Bu yatırım ile yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak.

Yandex Search Türkiye Üst Yöneticisi Alexander Popovskiy, Türkiye'nin dijital potansiyeline güvendiklerini belirterek, "Önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’de teknoloji ürünleri geliştirmek ve yerelleştirmek için 400 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Türkiye’nin dijital pazarı için özel olarak tasarlanmış ürünler geliştirerek kalıcı bir paydaş olmayı hedefliyoruz" dedi.

Popovskiy, Yandex'in yerelleşme stratejisine vurgu yaparak, küresel şirketlerin aksine "herkese uyan tek beden" yaklaşımından uzak durduklarını ve "yerel ol" felsefesini benimsediklerini söyledi. Bu bağlamda, Türkiye için özel olarak geliştirilen yapay zeka destekli arama hizmetleri ve tamamen yerelleştirilmiş dijital çözümler yakında piyasaya sürülecek.

Yandex, navigasyon hizmetlerine Türkiye’ye özgü özellikler eklemeyi ve dijital reklamcılık ürünlerini Türk işletmelerinin büyümesine yardımcı olacak şekilde genişletmeyi hedefliyor. Şirket, 300’den fazla Türk şirketine hizmet vererek B2B çözümleri ile yerel işletmeleri desteklemeye devam ediyor.

Popovskiy, Türkiye'nin teknoloji ve dijital ekonomisinde rekabeti teşvik etme yönündeki gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye, inovasyon ve dijital çözümler için verimli bir zemin sunuyor. Bu dinamik ortamda yer almak, bizim için büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı.