Yapay zeka çalışanları ne kadar maaş alıyor? Dudak uçuklatan rakamlar...

Yapay zekanın insanlığın sonunu getirip getirmeyeceği tartışıladursun, alanla ilgili "Acaba yapay zeka çalışanlar ne kadar kazanıyor" sorusu da hayli ilgi çekici olmaya başladı.

Öncelikle NewScientist’in aktardığı ve yaklaşık 2 bin 700 yapay zeka araştırmacısıyla yapılan çalışmaya göre; yapay zekadan korkmaya gerek yok.

Araştırmacıların neredeyse yüzde 58'i, insan neslinin tükenmesi veya yapay zeka ile ilgili diğer son derece kötü sonuçların ortaya çıkma ihtimalinin yüzde 5 olduğunu düşündüklerini söyledi.

Yapay zeka çalışanları ne kadar kazanıyor?

Mashable Türkiye’den Patrick Özdemiroğlu, yapay zeka çalışanlarının maaş ve haklarına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Teknoloji devlerinin söz konusu yetenekleri kendilerine çekmek için milyon dolarlık paketler önerdiğini, kimi zaman bir ekibin tamamını transfer ettiğini aktaran Özdemiroğlu, şu bilgileri verdi:

* Bu alandaki yetişmiş yeteneklerin azlığı nedeniyle maaş ve yan hakların seviyesi normal standartların çok üstüne çıkmış durumda. Ve hatta buradaki bütçeyi tutturmak için diğer departman personelinden ve projelerden vazgeçiliyor. Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarma furyasının nedenlerinden biri de bu.

* İyi şirketler yazılım mühendisi bulmak konusunda sorun yaşamadıklarını belirtirken, büyük dil modelleri üzerinde çalışmış, yapay zeka deneyimi yüksek kişileri istihdam etmekte zorlanıyor. Kalifiye olarak tanımlananların sayısı sektörde birkaç yüz kişi ile ifade ediliyor.

Özdemiroğlu’nun WSJ’nin haberinden aktardığı ücret skalası ise şöyle:

* OpenAI'daki bazı adaylar bonuslar ve hisse senedi opsiyonları dahil olmak üzere yıllık 925 bin doları aşan teklifler aldı.

Meta yapay zeka mühendisleri yılda ortalama yaklaşık 400 bin dolar kazanıyor.

Şirketler, rekabetçi bir teklif karşısında çalışanı elde tutmak için maaşını ikiye katlamak zorunda kalabiliyor.