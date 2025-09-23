Yapay zeka hisseleri uçuracak mı? Yatırım devleri yeni tahminleri açıkladı! S&P 500 hedefleri yukarı yönlü revize edildi

Wall Street’in önde gelen finans kuruluşları, S&P 500 endeksi için yeni tahminlerini açıkladı. Teknoloji şirketlerinin sermaye harcamaları ve yapay zekanın yarattığı güçlü yatırım dalgası, bankaların öngörülerini yukarı çekti.

Deutsche Bank: Yıl sonu hedefi 7.000 puan

Deutsche Bank stratejisti Binky Chadha, yıl sonu hedefini 7.000 puan olarak belirledi. Bu öngörü, mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 7’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Goldman Sachs: 6 ve 12 aylık projeksiyon

Goldman Sachs, S&P 500 için altı aylık dönemde 7.000 puan (yüzde 5 getiri) ve 12 aylık dönemde 7.200 puan (yüzde 8 getiri) hedeflerini paylaştı.

Wells Fargo: Balon riski var ama boğa piyasası sürecek

Wells Fargo, piyasada bir balon ihtimaline dikkat çekse de, teknoloji yatırımlarının desteğiyle boğa piyasasının gelecek yıl sonuna kadar yüzde 11’lik kazançla devam edebileceğini öngörüyor.

Evercore ISI: 2026’da 7.750, balonda 9.000 puan

Evercore ISI’den Julian Emanuel, daha uzun vadeli bir tahminde bulunarak endeksin 2026 sonunda 7.750 puana ulaşabileceğini belirtti.

Emanuel, “Yapay zeka odaklı bir varlık balonu senaryosunda 9.000 puan seviyeleri de görülebilir” değerlendirmesini yaptı.