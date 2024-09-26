Yapay zeka ile servetlerine servet kattılar! İşte ABD'nin milyarderler kulübü

Meta hisseleri yıl başından bu yana yüzde 60'tan fazla değer kazanan Zuckerberg'in serveti 200 milyar doları geçti. Oracle CEO'su Larry Ellison da bu yıl servetine 55 milyar dolar ekleyerek 200 milyar dolarlık barajı geçti. 2024 yılı içinde Oracle hisseleri yüzde 57 oranında değer kazandı.

Bezos ve Musk'la aynı kulüpte

Serveti 216 milyar doları aşan Amozon'un kurucusu Jeff Bezos ve yıla 229 milyar dolarlık servetle başlayan Elon Musk da bu kulüpte yer alıyor. Tesla ile X'in sahibi Musk'ın serveti, yılın ilk dokuz ayında 36 milyar dolar yükselerek 265 milyar dolara çıktı.

Kulüpten çıkanlar da oldu

Bu yıl servetinde düşüş yaşayan LVMH CEO'su Bernard Arnault ise 200 milyar dolar kulübünden düştü. LVMH'nin hisseleri bu yıl yüzde 16 değer kaybederek, Arnault'nun servetini 177 milyar dolara indirdi.

Yapay zekaya yatırım yapan servetine servet kattı

Yapay zekaya yatırım yapan Musk, Bezos, Zuckerberg ve Ellison, önemli kazançlar sağladı. Tesla, yapay zeka kullanarak otonom araçlar ve insansı robotlar geliştirdi. Amazon, yapay zeka ile bulut hizmetleri ve e-ticaret kârlarını artırdı. Meta sosyal medyayı bir üst seviyeye taşıdı.