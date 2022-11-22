Yapı ruhsatı verilen yapılar yüzde 4.7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, “Temmuz-Eylül 2022” dönemine ilişkin “yapı izin istatistikleri”ni açıkladı. Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 8, daire sayısı yüzde 3,8, yüz ölçümü yüzde 4,7 düştü.

Söz konusu dönemde bu binaların toplam yüz ölçümü 31,8 milyon metrekare oldu. Bunun 16,4 milyon metrekaresi konut, 9 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,4 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları olarak kayıtlara geçti. Toplam yüz ölçümün yüzde 51,7’si konut alanı olarak gerçekleşti.

Belediyelerce verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı söz konusu dönemde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarken, daire sayısı yüzde 0,8 ve yüz ölçümü yüzde 2,8 düşüş kaydetti.