Yapılandırmada süre uzadı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan süre uzatımına dair Cumhurbaşkanı kararına göre, yasa kapsamında öngörülen başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran'a kadar, ilk taksit ödeme süreleri de 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Söz konusu yasayla getirilen yapılandırma uygulaması tüm vergiler, trafik, sosyal güvenlik primleri, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçlarını kapsıyor. Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmişti.