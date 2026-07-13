Yargıtay'dan çıraklık sigortası kararı! Emeklilik için umut veren detay dikkat çekti

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Çıraklık ve staj sigortasının emeklilikte başlangıç tarihi sayılıp sayılmayacağı uzun yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yargıtay'ın son kararı, çıraklık sigortasının tek başına sigorta başlangıcı olarak kabul edilemeyeceğini ortaya koyarken, fiilen üretimde çalışan çıraklar açısından dikkat çeken bir değerlendirme de içeriyor.

Yargıtay iş mahkemesinin kararını bozdu

Yargıtay, çıraklık sigortasını sigorta başlangıcı kabul eden yerel iş mahkemesinin kararını bozdu.

Kararda, meslek ve sanat öğrenimi sırasında iş yerinde üretime fiilen katılan kişilerin durumunun ayrıca değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu çalışmaların çıraklık eğitimi kapsamında değil, normal çalışma ilişkisi olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.

Belgelendirme büyük önem taşıyor

Haberde yer verilen değerlendirmeye göre, bu durumun kabul edilebilmesi için çalışmanın bordro, puantaj kayıtları, tanık beyanları ve benzeri delillerle ispatlanması gerekiyor.

Her olayın kendi koşullarına göre inceleneceği belirtilirken, üretime fiilen katılımın ispatlanması halinde farklı hukuki sonuçlar doğabileceği ifade ediliyor.

Çıraklık sigortası neden başlangıç sayılmıyor?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık döneminde yapılan sigorta girişleri yalnızca kısa vadeli sigorta kollarını kapsıyor.

Bu kapsamda iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası için prim ödenirken, uzun vadeli sigorta primi yatırılmadığı için bu girişler emeklilikte sigorta başlangıcı olarak kabul edilmiyor.

Bazı meslek gruplarında farklı uygulamalar bulunuyor

Haberde, avukatlar ve doktorlar için staj veya uzmanlık sürelerinin belirli şartlarda borçlanılabildiği, kadın sigortalılar açısından ise doğum borçlanmasına ilişkin farklı düzenlemelerin bulunduğu hatırlatılıyor.

Bu uygulamaların emeklilik yaşı ve prim gün sayısı üzerinde avantaj sağlayabildiği belirtiliyor.

Borçlanma düzenlemesi beklentisi sürüyor

Çıraklık ve staj sigortasının emeklilik başlangıcına sayılması yönündeki talepler kamuoyunda gündemdeki yerini korurken, olası bir borçlanma düzenlemesiyle geçmişte çıraklık veya staj yapan kişilerin bu süreleri prim ödeyerek sisteme dahil edebilmesine yönelik beklentiler de devam ediyor.

Mevcut durumda ise Yargıtay kararı, çıraklık sigortasının tek başına emeklilik başlangıcı sayılmayacağını ortaya koyarken, fiilen çalışma durumunun ispatlanabildiği dosyalar için hukuki değerlendirme yapılabileceğine işaret ediyor.