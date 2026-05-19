Yarım milyon kişi iş gücü dışına çıktı
Yılın ilk üç ayında bir önceki döneme göre iş gücü 353 bin, istihdam 301 bin, işsiz sayısı da 52 bin kişi azaldı. Çalışma çağındaki nüfus 155 bin kişi arttı. 507 bin kişi ise iş gücüne dahil olmayan nüfusa kaydedildi.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleriyle 2026 yılının Ocak-Mart döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 155 bin kişi artarak 66 milyon 740 bine yükseldi. Buna karşın iş gücü 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bine düştü. Söz konusu üç aylık dönemde nüfus artmasına karşın iş gücünün azalması vatandaşların iş gücü dışına çıkmalarından kaynaklandı. TÜİK verilerine göre, söz konusu dönemde iş gücüne dahil olmayan nüfus 507 bin kişi arttı ve 31 milyon 624 bin oldu. İstihdam 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bin kişiye düşerken, işsiz sayısı da 52 milyon azalarak 2 milyon 894 bin oldu. Bir önceki dönem yüzde 53,3 olan iş gücüne katılma oranı bu dönem yüzde 52,6’da kaldı. Yani nüfusun yaklaşık yarısı çalışma çağında olmasına karşın iş gücüne dahil olmadı. İşsizlik oranı ise yüzde 8,3’ten yüzde 8,2’ye indi. 15- 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 15,2’de kaldı.
Gerçek işsiz sayısı 8,3 milyonu aştı
İşgücüne dahil olmayan nüfusun ilk üç aylık dönemde yarım milyondan fazla artması atıl işgücü oranının yükselmesine neden oldu. Buna bir önceki dönemde yüzde 29,8 ve geçen senenin aynı döneminde yüzde 28 olan atıl iş gücü oranı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 30,4’e yükseldi. İş gücüne dahil olmayan nüfusun seyrine baktığımızda arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1 milyon 20 bin kişilik artış söz konusu. Son beş yıl itibarıyla genelde 30-31 milyonda seyreden iş gücüne dahil olmayan nüfustaki kişi sayısı bu yıl ilk kez 32 milyonu aştı. Söz konusu 32 milyonun kırılımına baktığımızda;
* 2 milyon 949 bin kişi iş bulma ümidi olmadığı için
* 2 milyon 466 bin kişi iş başı yapabilecek olup iş aramadığı içinz
* 66 bin kişi iş arayıp işbaşı yapamayacak olduğu için
* 5 milyon 851 bin kişi ev işleriyle meşgul olduğu için
* 4 milyon 138 bin kişi eğitim-öğretimde olduğu için
* 3 milyon 927 bin kişi emekli olduğu için
* 7 milyon 861 bin kişi çalışamaz halde olduğu için
* 4 milyon 945 bin kişi de diğer nedenlerden olayı iş gücüne dahil olmadı.
Buna göre yaklaşık 2,9 milyon resmi işsiz sayısına 2,9 milyonu aşan ümidi kırık işsizler ve yine iş başı yapabileceği halde iş aramayan ama eli ekmek tutabilen yaklaşık 2,5 milyon kişiyi dahil ettiğimizde 8 milyon 309 bin kişilik bir sayı karşımıza çıkıyor.
Haftalık çalışma saati de azaldı
Çalışanların durumuna baktığımızda 32,2 milyon kişilik mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın; 19 milyon 95 bini hizmetlerde, 6 milyon 511 bini sanayide, 4 milyon 453 bini tarımda ve 2 milyon 161 bini de inşaat sektörlerinde yer aldı. 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdam tarım sektöründe 44 bin kişi, sanayi sektöründe 20 bin kişi, inşaat sektöründe 48 bin kişi, hizmet sektöründe 189 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,8'i tarım, yüzde 20,2'si sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Bununla birlikte istihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 saat azalarak 42,2 saate geriledi.