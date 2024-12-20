Yarısında fazlası Kuzey Koreli! Hackerlar 2024'te kriptoda 2.2 milyar dolarlık 'vurgun' yaptı

Blok zinciri analiz platformu Chainalysis’in son raporuna göre, 2024 yılı kripto para piyasası için en büyük siber suç olaylarının yaşandığı dönemlerden biri oldu. Yıl boyunca siber suçlular, toplam 2,2 milyar dolar değerinde kripto varlık çalarak rekor kırdı. Bu miktarın yüzde 61’i, yani 1,3 milyar dolarlık kısmı Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının eline geçti.

Siber suçlarda yıllık artış

Raporda, 2024 yılı boyunca 303 büyük çaplı kripto para saldırısı kaydedildi. Bu rakam, 2023 yılında gerçekleşen 282 saldırıya kıyasla %7’lik bir artışa işaret ediyor. Yıllık bazda (YoY) toplam çalınan kripto varlık miktarı %21 artarak 1,8 milyar dolardan 2,2 milyar dolara çıktı.

Beşinci büyük kayıp yılı

Chainalysis, 2024’ün son on yıl içinde kripto para piyasasında 1 milyar doların üzerinde kaybın yaşandığı beşinci yıl olduğunu vurguladı. Özellikle Kuzey Koreli hacker grupları, yasadışı kripto işlemlerinin büyük bölümünü gerçekleştirerek siber suç piyasasında başı çekti.

Güvenlik endişeleri artıyor

Raporda, siber saldırıların artışında zayıf güvenlik protokollerinin, merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerindeki açıkların ve kötü amaçlı yazılımların büyük rol oynadığı ifade edildi. Uzmanlar, 2025 yılında daha gelişmiş siber güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini belirtiyor.

Kuzey Kore’nin rolü

Chainalysis, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının kripto hırsızlıklarını devlet destekli gruplar aracılığıyla gerçekleştirdiğini ve çalınan fonların uluslararası yaptırımlardan kaçmak için kullanıldığını öne sürüyor. Özellikle büyük çaplı borsa ve DeFi platformlarına yönelik saldırılar, bu kaybın büyük kısmını oluşturuyor.

Kripto dünyasında siber suçların artışı, yatırımcılar ve piyasa oyuncuları arasında ciddi endişelere yol açarken, 2025 yılında güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırılması bekleniyor.