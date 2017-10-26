Yaş meyve sebze ihracatçılarının 'liste' itirazı

26 Ekim 2017

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Seyyar, Türkiye'den Rusya'ya taze meyve ve sebze ihracatında firma sınırlaması yerine, yeterlilik standardı uygulamasının getirilmesi gerektiğini belirtti.

Seyyar, yaptığı yazılı açıklamada, yaş meyve sebze ihracatçılarının Rusya'ya marul, aysberg, biber ve balkabağı ihracatında 9 firmalık liste sınırlamasına itiraz ettiğini bildirdi.

Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına iletilen resmi yazıda, Rusya'ya; marul, aysberg, biber ve kabak/balkabağı ürünlerinin ihracatını sadece 9 firmanın yapabileceğinin belirtildiğini ifade eden Seyyar, Ege Ekonomik Forum'a katılan Başbakan Binali Yıldırım'a bu sınırlamanın aşılması için rapor sunduklarını kaydetti.

Seyyar, domates için de liste uygulamasının söz konusu olacağı yönünde duyumlar aldıklarını belirterek, "Bu son derece yanlış bir uygulama, bu yanlıştan dönülmesi için Sayın Başbakanımızdan destek talebinde bulunduk. Başbakanımızın desteğiyle bu krizi aşacağımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'den Rusya'ya bu yılın Ocak–Eylül döneminde 376 firmanın 302 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yaptığı bilgisini paylaşan Seyyar, marul, aysberg, biber ve kabak/balkabağı ihracatı için izin verilen 9 firmanın toplam ihracattaki payının ise yüzde 1'in altında olduğunu, bu uygulamanın kalıcı olması halinde Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının büyük yara alacağını savundu.

Türk firmalarının Rusya'ya taze meyve sebze ihracatının, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi arasındaki iş birliği protokolü hükümlerine göre yürütüldüğüne dikkati çeken Seyyar, şunları kaydetti:

"Türkiye'den Rusya'ya taze meyve ve sebze ihracatında, firma sınırlaması uygulaması yerine, firmaların yeterlilik standartlarının belirlenerek bu standardı sağlayan tüm ihracatçı firmalarımızın eşit şartlarda serbest ticarete uygun ihracat yapabilmesine olanak sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi tüm sektör mensuplarımızın beklentisidir."

Açıklamada, Türkiye'nin 01 Ocak–23 Ekim 2017 döneminde Rusya'ya 352 milyon 637 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yaptığı, ihracatta sultani yaş üzümün 53 milyon dolarla ilk sırada, limonun 50 milyon dolarla ikinci sırada ve nektarinin 29 milyon dolarla üçüncü sırada bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA