Yasa dışı bahisle mücadelede yeni dönem: Kurumlar ortak yapay zekâ kullanacak

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Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede suç ağlarının finansmanından internet sitelerine, ödeme altyapılarından cezai yaptırımlara kadar birçok alanda yeni adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, suç ekonomisinin kaynaklarını hedef aldıklarını belirterek denetimlerin ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen “Bağımlılığa Dur De: Yasa Dışı Bahis ve Kumar Bağımlılığıyla Mücadele” panelinde konuşan Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarın çevrim içi platformlar, mobil erişim ve yeni ödeme araçlarıyla sınır aşan bir yapıya dönüştüğüne dikkat çekti.

Yasa dışı bahiste finansal hareketler yakın takipte

Cevdet Yılmaz, 2025'te yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nın erişim engellemeden finansal tedbirlere, kolluk ve adli kapasitenin güçlendirilmesinden uluslararası işbirliğine kadar kapsamlı bir mücadele zemini oluşturduğunu söyledi.

Eylem Planı'nın hazırlıklarında sekreterya görevinin Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) verildiğini belirten Yılmaz, finansal hareketlerin takip edilmesinin yasa dışı faaliyetlerin engellenmesini kolaylaştırdığını ifade etti.

MASAK'ın gelişmeleri iki ayda bir takip ettiğini, dört ayda bir ise Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki İzleme Kurulunda kurumların çalışmalarının değerlendirildiğini aktaran Yılmaz, teknik tespit ve erişim engelleme kapasitesinin geliştirildiğini bildirdi.

Finansal denetimlerin yoğunlaştırıldığını vurgulayan Yılmaz, kiralık hesaplar ve yasa dışı ödeme altyapılarına yönelik ciddi tedbirlerin de hayata geçirildiğini söyledi.

Kurumlar ortak yapay zekâ altyapısı kullanacak

Yasa dışı bahisle mücadelede yapay zekâ da daha etkin şekilde kullanılacak.

Siber Güvenlik Başkanlığının çalışmalarıyla kurumlar arasındaki veri paylaşımının güçlendirildiğini belirten Cevdet Yılmaz, bazı kurumlar tarafından yürütülen yapay zekâ çalışmalarının ortak bir havuzda toplanacağını açıkladı.

Yılmaz, “Birkaç kurumumuz tarafından bu çalışmalar yürütülüyordu. Bunları bir havuzda toplayıp bütün kurumların etkin kullanabileceği bir yapay zeka altyapısı da oluşturuyoruz. Bu da mücadelemize daha farklı bir etkinlik katacak” dedi.

Bu çalışmalarla değişen suç yöntemlerinin daha hızlı belirlenmesi ve risklere büyümeden müdahale edilmesi hedefleniyor.

Yasa dışı bahis cezalarının artırılması için çalışma sürüyor

Hukuki altyapının değişen suç yöntemlerine göre geliştirildiğini belirten Yılmaz, yasa dışı ödeme altyapılarına müdahale imkânlarının artırılması, riskli hesaplara yönelik yeni tedbirler uygulanması ve finansal veri paylaşımının güçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yılmaz, suçların örgüt faaliyeti kapsamında veya çocuklar kullanılarak işlenmesi halinde daha ağır yaptırımlar uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Hapis cezaları ile adli ve idari para cezalarının artırılması da üzerinde çalışılan düzenlemeler arasında bulunuyor.

Yılmaz, “İnsanımızı bağımlılık tuzağına düşüren, gençlerimizi suç ağlarının içine çekmeye çalışan ve ailelerimizin geleceğini tehdit eden yapılara karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.

517 internet sitesi ve 109 tedarikçi için diplomatik girişim

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele uluslararası alanda da sürdürülüyor. Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumar ağlarının teknik altyapılarının, ödeme kanallarının ve hizmet sağlayıcılarının farklı ülkelerde bulunması nedeniyle kaynak ülkelerle görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, yasa dışı yayın yapan 517 internet sitesi ile bu sitelere oyun ve içerik sağlayan 109 tedarikçi platformun kaynak ülkeleri belirlendi.

Bu platformlara ilişkin diplomatik girişimlerde bulunulurken 53 ülkeden geri dönüş alındı.

Yılmaz: Bağımlılık özgürlük değil, kölelik

Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelenin yalnızca arz tarafıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek bu alanlara yönelimi azaltacak önleyici politikaların önemine dikkat çekti.

Gençleri bağımlılığa sürükleyen kültürel ortamla da mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Aslında bağımlılık özgürlük demek değil, tam aksine kölelik demek. Özgürlüğünden, iradesinden insanın vazgeçmesi demek” ifadelerini kullandı.

Gerçek özgürlüğün insanın iradesini hiçbir şeye teslim etmemesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, bahis ve kumarın dijital mecralarda normalleştirilmesinin bağımlılığı besleyen tehlikeli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

“Kolay kazanç değerli değil”

Yılmaz, kolay kazanç vadeden reklamların, oyun görüntüsü altındaki zararlı içeriklerin ve sosyal medya paylaşımlarının özellikle gençlerin risk algısını zayıflattığını belirtti.

Üretim kültürü ve emeğin değerinin öne çıkarılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Gerçek kahramanlar üretenlerdir, alın teri dökenlerdir. Özellikle medyada, sosyal medyada farklı kahramanlar oluşturulduğunu görüyoruz” dedi.

Gençlere kolay kazanç yerine emekle elde edilen kazancın değerinin anlatılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, kumarda kazanan tarafın sistemi kuranlar olduğuna dikkat çekerek, “O tezgahı kuranlar kazanır. Diğerleri de o tezgahta heba olup giderler” diye konuştu.

Burhanettin Duran: Görünmeyen bedeli bağımlılık

Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yasa dışı bahis ve kumar mecralarının kişilerin kayıpları üzerinden kendilerine finans alanı oluşturduğunu söyledi.

Duran, dijital kumarın borçlanmaya dayalı şiddet vakalarını ve artan suç oranlarını beslediğini belirterek sosyal medyada kolay kazancı ve gösterişli yaşam tarzlarını özendiren paylaşımlara dikkat çekti.

Bu tür profillerin milyonlarca takipçiye ulaşabildiğini ifade eden Duran, gençlere örnek gösterilen bu hayatların görünmeyen bedelinin sanal bahis ve kumar bağımlılığı olduğunu söyledi.

Gençlerin üretken alanlara yönlendirilmesi gerektiğini belirten Duran, yapay zekâdan kod yazmaya ve kültür ile medeniyetin dijital ortamdaki temsiline kadar farklı alanların gençler için öne çıkarılması gerektiğini ifade etti.