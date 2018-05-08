YASED: Türkiye'nin AB'ye üyeliği her iki tarafın çıkarına

08 Mayıs 2018

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, "AB-Türkiye ilişkilerinin olumlu bir şekilde devam ettirilmesi, ikili ilişkilerin Türkiye’nin AB’ye üyelik perspektifinde geliştirilmesi her iki tarafın çıkarınadır." ifadesini kullandı.

Erdem, 9 Mayıs Avrupa Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, insanlık tarihinin en önemli barış projelerinden biri olan Avrupa bütünleşmesi fikrinin atıldığı 9 Mayıs 1950 tarihli Schuman Deklarasyonu’nun yıl dönümünün, tüm Avrupa’da, "Avrupa Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Erdem, "Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğini destekleyen YASED olarak, tüm Avrupa yurttaşlarının Avrupa Günü’nü kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Karar vericilerin Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve siyasi iş birliğini geliştirecek yapıcı politikalar yürütmesinin ve Türkiye’nin de yapısal reformlara devam etmesinin önemini aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"AB-Türkiye ilişkilerinin olumlu bir şekilde devam ettirilmesi, ikili ilişkilerin Türkiye’nin AB’ye üyelik perspektifinde geliştirilmesi her iki tarafın çıkarınadır. Türkiye, AB için ekonomik, ticari, yatırım ve bölgesel güç perspektifinde vazgeçilemez stratejik bir ortaktır. AB’nin, Türkiye'nin tam üyelik hedefini destekleyen bir politika izlemesi halinde oluşacak güven ortamı, Türkiye’nin AB müktesebatına uyumunu hızlandıracak ve üyelik hedefine ulaşılmasını sağlayacaktır."

Kaynak: AA