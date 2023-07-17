Yatırım fonlarının büyüklüğü 1,8 trilyon liraya ulaştı

Koçbey, "Vadeli mevduat ile katılım hesaplarının toplam büyüklüğü 320 milyar liraya yükseldi. Yatırım fonlarının hisse senedi yatırımları 300 milyar liraya ulaştı. Bu artışlar, TL cinsinden finansal varlıklara duyulan güvenin ve Borsa İstanbul Pay Piyasasına gösterilen ilginin bir sonucu olarak ortaya çıktı" diye konuştu.

Koçbey, "Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) menkul kıymet yatırım fonu yatırımcı sayısı verilerine bakıldığında, yıl sonu itibarı ile 3,6 milyon yatırımcı sayısının 3,9 milyona ulaştığı müşahede edilmektedir" dedi.