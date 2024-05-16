'Yatırım iştahı müthiş, arsa bulamıyoruz'

Nagihan KALSIN - ANKARA

Genel Kurul’da konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamuda tasarruf paketini olumlu karşıladıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, sürecin belirli zorlukları olacağını ancak daha güçlü ve daha rekabetçi ekonomi olma hedefine mutlaka ulaşılacağını ifade etti.

Ticari kartta taksit kısıtları kaldırılsın

Türkiye’nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir dönem olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “4 yıl yapısal reformların hayata geçirilmesi açısından ciddi bir fırsattır. Ekonomide başlatılan yeni politikalar, bu yönde atılmış doğru adımlardır ve destekliyoruz. Özellikle de ülkemizi yüksek enflasyon belasından kurtarma hedefinizi çok önemli görüyoruz” açıklaması yaptı. Finansmana erişimde giderek büyüyen bir sıkıntı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu konuda KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapılabileceğini ve onları kredi sınırlamaları dışında tutarak piyasaya rahatlama getirilebileceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, ticaret ve sanayi odalarına üye küçük işletmelere yönelik yeni bir kredi destek sistemi kurulabileceğini, ticari kredi kartlarındaki taksit ve limit kısıtlarının kaldırılabileceğini dile getirdi.

Sanayiyi büyütmek ve dep rem riskine karşı korumanın bir diğer önemli konu olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “OSB’ler başta olmak üzere sanayiye büyüme alanı için yer bulamıyoruz. Bu da arsa fiyatlarını yükseltiyor. Sanayi yatırımlarını maliyetli hale getiriyor, zorlaştırıyor. Rakibimiz olan pek çok ülkenin toplam yüzölçümü içinde sanayiye ayrılan yer yüzde 3 civarında. Bizdeyse yüzde 1’in çok altında. Oysa müthiş bir yatırım iştahı var ama yer bulamıyoruz. Çorak, yamaç, tarıma uygun olmayan alanlardan sanayi için genişleme sahaları üretilmesini bekliyoruz” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, vize ve geçiş kotalarına ilişkin de şunları kaydetti: “Bir konu var ki bizleri üzmeye devam ediyor. Tüm bu mücadelenin liderlerini vize kuyruklarında bekletiyoruz. Özel sektörün kanaat önderlerinin dış temaslarını kolaylaştıralım ki yolumuz açılsın. Dolayısıyla oda, borsa camiamızın da yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyoruz.

365 başkana yeşil pasaport

Genel Kurulda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurumlarının millete ve iş dünyasına tasarrufta örnek olmasını hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, “Bu paket kamuda verimliliği artırarak tasarrufu sağlamayı amaçlıyor. Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorundadır” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun pasaport talebi ile ilgili de konuşan Erdoğan, “Pasaport olayını Dışişleri Bakanımızla da görüştük. Yaklaşık 365, oda borsa başkanlarına yeşil pasaporttan verilecek, hayırlısı olsun. Görevli oldukları sürece yeşil pasaportu kullanacaklar” diye konuştu