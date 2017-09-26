"Yatırımcı ile kamu arasında iletişim eksikliği var"

26 Eylül 2017

Muhammed KAFADAR - DUNYA ONLINE

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF), geçtiğimiz mayıs ayında Iğdır ile başlattığı Cazibe Merkezleri Tanıtım Programı'nın ikinci etkinliği Van'da gerçekleştirildi. Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında sektör temsilcileri bir araya geldi.

Sektördeki son durumu, cazibe merkezi programını ve düzenledikleri tanıtım toplantısını DÜNYA'ya değerlendiren MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, kamunun yatırımcıya ilgi göstermemesinden şikayet etti. "Kamu ilgisiz, yaklaşımlarında net değiller" diyen Öztürk, kamu ile yatırımcı arasındaki iletişimde tüm şehirlerde olduğu gibi Van özelinde de problemler olduğunu kaydetti. Kamu tarafının yatırımlar noktasında iş insanlarından daha fazla heyecan duyması gerektiğini vurgulayan Öztürk, yerel halkın da yatırımların önemini henüz kavrayamadığını düşündüğünü söyledi. Öztürk, "Yatırımcı ile kamu arasında ciddi bir iletişim eksikliği var. Kamu genel olarak yatırımcıyı dinlemiyor, anlamıyor" diye konuştu.

"Türkiye çok hızlı şekilde hukuk, güven ve emniyet ortamı ile ilgili sorunlarını çözmeli" şeklinde konuşan Öztürk, "Bu sadece hazırgiyim sektörünün sorunu değil. Göç, istihdam, ihracat, sosyal barış bunlar ülkenin sorunları. Biz bunlara dikkat çekmeye, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan yatırımcıya yol göstermeyi, destek olmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Iğdır ses getirdi, sıra Van'da"

Cazibe Merkezleri Tanıtım Programı kapsamında daha önce gerçekleştirdikleri Iğdır programının meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Öztürk, 11 tesis için kentte yer tahsis yapıldığı ve inşaat çalışmalarının başladığı bilgisini verdi. Öztürk, "Cazibe merkezleri projemiz iyi bir yol aldı. Iğdır özelinde çok ses getirdi. Van'da da bu olacaktır" dedi.

"Van, İran için bir cazibe merkezi"

MHGF Başkanı Öztürk, etkinlik kapsamında düzenlenen panelin açılışında "Van'daki yüksek işsizliğin çaresi hazır giyim. Düşük yatırım maliyeti ile hazır giyim sektörü hızlı kalkınmanın anahtarıdır" dedi. Van'ın İran için bir cazibe merkezi olduğunu söyleyen Öztürk, 80 milyonluk İran hazır giyim ihtiyacının yüzde 70'ini ithal ettiği, bunun da çok büyük bir bölümünü Türkiye'den karşılandığı bilgisini verdi.

"İran'ın ilgisi önemli"

VANTSO Başkanı Necdet Takva da, İran'ın kent ekonomisi için önemine dikkat çekerek, "İranlıların ilgisi tekstil sektörü için oldukça önemli. Kentimiz bölgenin en önemli alışveriş durağı" dedi. 1.1 milyon nüfuslu kentte yaş ortalamasının 20.6 olduğu bilgisini veren Takva, kentte işsizliğin Türkiye ortalamasının 3 katı olduğu, bu nedenle emek yoğun sektörlerin bölgenin kalkınması için önemli olduğunu söyledi.

Kızılay fabrika planlıyor

Etkinlik kapsamında Van'da bulunan Türk Kızılayı Başkan Yardımcısı Ercan Tan, DÜNYA'ya yaptığı değerlendirmede, "Ankara'da AFOM ile ihtiyaç sahiplerine acil durumlarda ulaştırmak üzere basic ürünler ile üretime başladık. Aynı zamanda çalışanlarımızın kıyafetlerini üretiyoruz. Ayrıca Malatya'da valilik tahsisi ile bir yerimiz var. Orada bir çadır fabrikası daha düşünüyoruz. Van için şartları değerlendiririz" dedi. Van şube başkanı ile görüşeceğini aktaran Tan, "Elimizde makine, kumaş var. Burada personel ayarlanır ve bir yer tahsis edilirse üretime başlarız" diye konuştu.

Van'da üretti, Paris'e sattı



Van'da 569 dekar alanda yapımı süren Tekstilkent projesinde üretim başladı. 5MW'lık güneş enerjisi santrali ile elektrik ihtiyacının bir kısmını kendisi karşılayan Tekstilkent'te 1100 kişi istihdam ediliyor. Tekstilkent'te Louis Park markası ile üretim yapan 35 yaşındaki İbrahim Sami 220 kişiyi istihdam ediyor. Van'da üretilen ürünler markanın Çinli bir ortak ile bu yıl Paris'te açtığı mağazada satılıyor. Üretimlerinin yüzde 85'ini ihraç ettiklerini, Fransa'nın ardından Hollanda'da bir mağaza açmak için de girişimleri olduğunu kaydeden Sami, "Burası benim memleketim, kendimle gurur duyuyorum. 6 milyon lira yatırımla kuruldu burası, hedefim bir marka olmak" dedi.