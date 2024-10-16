Yatırımcılar ABD'de 'yumuşak iniş' bekliyor

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America, küresel fon yöneticileriyle hazırladığı anketi yayınladı.

Buna göre eylül anketindeki yüzde 79'luk orana kıyasla ekim anketinde yatırımcıların yüzde 76'sı yumuşak iniş bekliyor.

Yumuşak iniş, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecinde resesyona neden olmadan enflasyonun kademeli şekilde düşüş beklentisini ifade ediyor.

Ekonominin enflasyonu yüksek tutacak ve Fed'in faiz oranlarını düşürme kapsamını sınırlayacak kadar büyümeye devam ettiği bir iniş olmaması da yüzde 14'lük oranla ana alternatif senaryo.