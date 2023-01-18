Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatlarındaki hızlı düşüş devam edecek mi?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'den gelen pozitif veriler altın fiyatlarını olumlu yönde etkilerken gram altın tarihin en yüksek seviyelerini kaydetti. Ancak altın bugün güne düşüşle başladı. Gram altın 1145 lira seviyesine kadar gerilemiş oldu.

Altın fiyatları güne düşüşle başladı

Ons altın fiyatlarındaki hareketlilik piyasalarda dengeleri değiştirmeye başladı. Dün 2000 dolar seviyelerine doğru hareket etmeye başlayan ons altın, gram altın tarafında da ivme etkisi yarattı. Bu sayede dün gram altın yine rekor tazeledi ve 1.165 liraya kadar yükseldi.

Altın fiyatları bugün ise güne düşüşle başladı ve şu anda gram altın 1.153,67 seviyesinden alınıyor 1,153,88 lira seviyesinden satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1,911,41 TL alış, 1,911,68 satış fiyatından işlem görüyor.

Küresel ekonomiler enflasyon sorunuyla mücadele ederken merkez bankaları da fiyat istikrarını korumak için hamlelerde bulunuyor. Bu hamleler para piyasalarında dengeleri değiştiriyor. Küresel enflasyondaki düşüş eğilimi nedeniyle Fed'in faiz indirimine başlayacağı beklentisi Altın fiyatlarına pozitif yansımış, gram altın tarihi yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

Belirleyici Japonya oldu

Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi. Bu gelişmenin ardından dolar, Japon Yeni ve diğer para birimleri karşısında güçlendi. Güçlenen dolar nedeniyle de ons altın tarafında düşüş yaşandı. Ons altında yaşanan düşüşe paralel gram altında da gerileme gerçekleşti.

Ons altın 1900 doların altına düştü

Ons altın fiyatları güçlü doların etkisiyle 1900 doların altında fiyatlamalar gerçekleştirmeye başladı. Ons altın güne 1909 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1896 dolar en yüksek de 1910 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1897 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler FED'E odaklandı

Fed'in 1 Şubat 2023 tarihinde açıklayacağı faiz kararı piyasalar için belirleyici olacak. Analistler düşüşe geçen ons altının 1900 doların üzerine çıkacağı beklentisini koruyorlar. Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatmasını bekleyen analistler bu beklentiye paralel olarak ons altının 1900 doların üstünde tutunacağını öne sürdü.

Uzmanlar ons altın için ilk destek seviyesini 1895-1890 dolar aralığını işaret ederken, buranın kırılması halinde 1867 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorlar. Yukarı hareketlerde ise dirençler 1931 ve 1966 dolar/ons olarak belirlendi.