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Yatlar Türkiye’ye geri dönüyor

Avrupalı yatlar rotayı Türkiye’ye geri çevirdi. En hızlı dönenler ise Avrupa'daki hizmeti beğenmeyen mega yat sahipleri oldu. Sektör temsilcileri, "Yat ve marinacılıkta kötü günler geride kaldı" diyor.

Yatlar Türkiye’ye geri dönüyor
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