Yayıncıların 2025 gelirleri ve indirme rekortmeni uygulamalar belli oldu!

2025'in ilk 7 ayında Türkiye'deki yayıncıların AppStore ve GooglePlay gelirleri belli oldu.

Buna göre, 992,7 milyon dolarlık gelirle zirvede Türkiye merkezli Dream Games yer aldı.

Şirketin Royal Match oyunu, 868 milyon 600 bin dolar ve Royal Kingdom oyununun ise 128 milyon 700 bin dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Peak Games ikinci sırada

Take-Two Interactive (Peak Games) 506 milyon 100 bin dolar kazançla Dream Games'in hemen ardından geliyor. İndirme sayısı ise 101,3 milyona ulaşmış durumda.

Codeway, 101 milyon 200 bin dolar kazançla üçüncü sırada bulunuyor. HubX ve VL Media A.Ş. onu takip ediyor.

2025'in ilk 7 ayında en çok indirmeyi Take-Two Interactive (Toon Blast) aldığı görülüyor.

2025'te en çok indirilen uygulamalar

Öte yandan bu yıl en çok indirilen uygulamalar ve aylık aktif kullanıcı ortalamaları da belli oldu. Buna göre,7,95 milyon indirme ve aylık 40,8 milyon kullanıcı sayısıyla e-Devlet Kapısı listenin başında yer aldı.

Turkcell 5,46 milyon indirme ve 26,9 milyon aylık kullanıcı sayısıyla ikinci sırada yer aldı.

Trendyol: Fashion & Trends 5,46 milyon indirme ve 46,2 milyon aylık kullanıcı sayısıyla üçüncü, MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) 5,32 milyon indirme ve 15,9 milyon aylık kullanıcı sayısıyla dördüncü ve Türk Telekom 5,29 milyon indirme ve 27,5 milyon aylık kullanıcı sayısıyla beşinci oldu.

Öte yandan, Trendyol: Fashion & Trends'in en yüksek aylık aktif kullanıcıya sahip olduğu görüldü.