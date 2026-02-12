Yayıncılık devinden şaşırtan hamle: Disney+, HBO Max, Netflix tek abonelikte

İngiltere ve İrlanda’da faaliyet gösteren Sky, eğlence dünyasında “tek çatı” modeline geçiyor. Şirket, önümüzdeki aydan itibaren Disney+, HBO Max, Netflix ve Hayu’yu Sky Ultimate TV paketi kapsamında tek abonelikte sunacağını duyurdu. Yeni paket, aylık 28 sterlin başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.

Sky Ultimate TV paketi, mevcut Sky abonelerine €30’un üzerinde değere sahip streaming uygulamalarına erişim imkânı sağlayacak.

Pakete dahil içerikler:

- Disney+ Standard (reklamlı)-Mart itibarıyla

- HBO Max Basic (reklamlı)-26 Mart’ta İngiltere ve İrlanda lansmanı

- Netflix

- Hayu-Temmuz’dan itibaren (bazı içerikler Mart’ta erişilebilir olacak)

Warner Bros. Discovery’nin reklam destekli HBO Max Basic servisi, NOW Entertainment aboneliğiyle entegre biçimde ve ek ücret olmadan sunulacak.

Dünya çapında bir ilk

Sky Ireland Pazarlama ve Marka Direktörü Caroline Donnellan, bu adımı “dünya çapında bir ilk” olarak nitelendirdi.

Donnellan, Sky, Netflix, Disney+, HBO Max ve Hayu’nun tek abonelikte birleşmesinin televizyon değer algısını yeniden tanımladığını söyledi.

Sky İrlanda Ticari Direktörü Matthew Price, mevcut Sky Q, Sky Stream ve Sky Glass kullanıcılarının yeni pakete standart olarak erişebileceğini belirtti. NOW Entertainment aboneleri de HBO Max’e ek ücret ödemeden erişebilecek.