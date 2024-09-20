YD-ÜFE ağustos verileri açıklandı: Üretici fiyatları yükselişini sürdürüyor

TÜİK ağustos ayına yönelik Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2024 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,95 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,67, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 52,55 artış kaydetti.

Yılın başından itibaren değerlendirildiğinde, YD-ÜFE’nin Aralık 2023’e göre yüzde 20,63 arttığı gözlemlendi. TÜİK’in verilerine göre bu artış, yurt dışı talep ve maliyet baskılarının üretici fiyatlarını yukarı çekmeye devam ettiğini gösteriyor.

Sanayideki yıllık ve aylık değişimler

Sanayinin iki ana sektörüne bakıldığında, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 32,84, imalat sektöründe ise yüzde 28,60 oranında artış gerçekleşti. Ana sanayi gruplarında ise ara mallarında yüzde 26,67, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,94, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,09, enerjide yüzde 0,70 ve sermaye mallarında yüzde 34,03 artış gözlendi.

Ağustos ayı verilerine göre, sanayinin bu iki sektöründe aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,42, imalat sanayinde ise yüzde 2,98 artış yaşandı. Ana sanayi gruplarında ise ara mallarında yüzde 2,66, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,25, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,03, sermaye mallarında ise yüzde 4,37 oranında artış dikkat çekti. Ancak enerjide aylık yüzde 4,09’luk bir düşüş kaydedildi.

Bu veriler, özellikle yurt dışı piyasalara yönelik üretim yapan sektörlerin maliyet baskıları altında olduğunu ve fiyat artışlarının devam ettiğini ortaya koyuyor.