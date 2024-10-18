Yemek kartıyla alışveriş yapanlar işten çıkarıldı! Meta çalışanları bu olayı konuşuyor...

Meta, geçtiğimiz günlerde onlarca çalışanını işten çıkardı. Gerekçe olarak da çalışanların yemek kartları ile deterjan almasını gösterdi.

İşten çıkarmaları haksız bulan çalışanlar ise konuyu sosyal medyada gündeme taşıdı.

Yemek kartları ile detarjan ve diş macunu aldılar

Çalışanlara günlük 25 dolarlık yemek hakkı sağlayan kart, Meta'nın ofislerinde yemek olmadığında ya da mesaiye kalındığında kullanılması için verilmişti. Meta'ya göre çalışanların bu hakkı çamaşır deterjanı, şarap bardakları ve diş macunu gibi ürünler almak için kullanması şirket politikasının ihlali sayıldı. Şirketin özellikle bu kötüye kullanımı sürekli hale getiren çalışanları işten çıkardığı belirtildi.

Daha fazla yaptırımı savunanlar oldu

Business Insider'ın ulaştığı bir ankete göre de bir grup çalışan işten çıkarılanlara empati gösterirken, bir grup ise şirket politikalarına uymayanlara daha fazla yaptırım olması gerektiğini savundu. Bazı çalışanlar, Meta'nın şirket politikalarına karşı endişeli olduklarını söyledi.

Meta şirket politikasına uyumu sıkılaştırıyor

Bir META çalışanı ise Mark Zuckerberg’in "verimlilik yılı" stratejisini işaret ederek, çalışanların şirket politikasına uyup uymadıklarının daha sıkı takip edileceğini ifade etti.

Bazı kişiler ise son yapılan işten çıkarmalar ile Meta’nın yakın zamanda gerçekleştirdiği işten çıkarmalar arasında bir bağlantı olduğunu iddia eti. Şirket, kısa süre önce Instagram, WhatsApp ve Reality Labs gibi büyük iş birimlerini yeniden yapılandırarak bazı pozisyonları kaldırmıştı.