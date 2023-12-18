Yemeksepeti'nin sahibi Türkiye'den çekiliyor
Yemeksepeti.com’u 2015 yılında satın alan Almanya merkezli gıda teslimat şirketi Delivery Hero, Türkiye ve Tayvan'daki teknoloji merkezlerini kapatacağını açıkladı.
Yemeksepeti'nin sahibi Alman Delivery Hero, Türkiye ve Tayvan'daki küresel teknoloji merkezlerini kapatacağını ve Berlin'deki ana merkezinde çalışanların sayısını azaltacağını açıkladı.
Şirket açıklamasında, Berlin'deki ana merkezde ve küresel hizmet birimlerinde çalışanların sayısını bu yıl yüzde 13 azalttığını duyurdu.
2015 yılında satın alınmıştı
Yemeksepeti.com, Berlin merkezli global online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından 2015 yılında satın alınmıştı. Anlaşma çerçevesinde Yemeksepeti'nin tüm hisseleri 589 milyon dolar toplam değerleme üzerinden Delivery Hero'ya geçmişti.