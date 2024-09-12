Yen'deki güçlenme Japonya'da toptan eşya enflasyonunu baskıladı

Japonya’nın toptan eşya enflasyonu, Ağustos ayında sekiz aydan bu yana ilk kez yavaşladı. Yendeki toparlanma, ithalat maliyetlerini baskı altına alırken, enerji fiyatlarındaki düşüş enflasyon üzerindeki etkisini gösterdi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) verilerine göre, üretici fiyat endeksi (ÜFE), Ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 arttı. Bu oran, Temmuz ayındaki yüzde 3’lük artıştan daha düşük seyretti ve ekonomistlerin beklediği yüzde 2,8’lik artışın da altında kaldı.

Enerji fiyatlarındaki düşüş ve yenin değer kazanması, ithalat maliyetlerini baskı altında tutarak Japonya ekonomisinde maliyetlerin azalmasına katkıda bulundu. Yen bazlı ithalat fiyat endeksi, Temmuz ayında yüzde 10,8 oranında artış gösterirken, Ağustos ayında sadece yüzde 2,6 arttı. Aylık bazda fiyatlar yüzde 0,2 oranında gerileyerek son 10 ayın en büyük düşüşünü kaydetti.

BOJ’un kısa vadeli faiz artırımları konusundaki baskısı bu gelişmeyle hafiflerken, analistler enerji maliyetlerindeki dalgalanmaların küresel ekonomi üzerindeki etkilerini yakından izliyor.