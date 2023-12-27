Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi ve işveren temsilcileri ile gerçekleştirdiği asgari ücret görüşmesi sona erdi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak'tan geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere çalışmaları tamamladı.

- Bu süreci ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Gerek işveren, gerek işçi tarafı en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum.

- 2024'te geçerli olacak asgari ücret 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlenmiştir.

- Temmuz ayına göre artış yüzde 49, ocak ayına göre yüzde 100 oldu. Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz."

- Açıklanan asgari ücret rakamı 2024 boyunca geçerli olacak. Asgari ücrete son iki yılda ara zam yapılmıştı.

Türk-İş: Talebimiz 18 bin liraydı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da konuşmasında şunları kaydetti:

- İki saat öncesine kadar resmi rakam söylemedik.

- Talebimiz 18 bin liraydı ve yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı.

- F iyat artışları ortada. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira. Enflasyon durmadığı sürece bir kereyle asgari ücret talebini yerine getiremeyiz.

TİSK: Tüm paydaşlar için azami çaba gösterdik

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da, "Uzun ve zorlu süreci geride bırakıyoruz. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami çaba gösterdik. Asgari ücret bir taban ücrettir, makul olması gerekir. Hedefimiz ortalama ücretin artması olmalıdır. Asgari ücret desteği için teşekkür ediyorum. Odağımızı enflasyonla mücadeleye ayıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye çıkarılması kararının ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.



Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Tespit Komisyonu bu ay iki kez toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu ay iki kez toplanmıştı.



11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı.