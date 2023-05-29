Yeni dönemde AB ile beyaz sayfa açılmalı

Zeytinoğlu yaptığı basın açıklamasında, "AB en önemli ihracat pazarımız olmaya devam ediyor. AB ekonomisindeki yeşil ve dijital dönüşüm Türkiye'nin AB ile ilişkisinin de güncellenmesini gerektiriyor" dedi.

Toplam 27 ülkeden oluşan AB, ihracat gelirlerini artırmak isteyen Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı konumunda. Türkiye ihracatının %41'ini AB ülkelerine yaparken, bu oran otomotiv gibi bazı ana ihracat sektörlerine üçte ikiye kadar yükseliyor.

Türkiye ile AB, 2016 yılı sonunda gümrük birliği anlaşmasının kapsamının genişletilmesi için prensipte anlaştı ancak üst düzey müzakereler yapılmadı.

Beyaz sayfanın en önemli unsurları neler?

Gümrük birliğinin modernizasyonunun başlatılması ve AB ile yeşil ve dijital bir gündemin oluşturulması büyük önem taşıdığını vurgulayan Zeytinoğlu şunları söyledi:

"Aksi takdirde AB pazarındaki rekabet gücümüzü kaybetme tehlikesi doğabilir. Başta ekonomi olmak üzere Türkiye'nin önemli sorunlarının çözümü AB sürecinin yeniden canlandırılması ile mümkün olabilir. Bu yeni dönemde AB'de yeşil mutabakat ve dijital gündem kapsamındaki önemli değişime uyum sağlanması ve AB ile ilişkilerdeki sorunların giderilmesi bu beyaz sayfanın en önemli unsurlarını oluşturacak."

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde açılan %99.43 sandıkta resmi olmayan sonuçlara göre %52.14 oyla seçimi kazandığını açıkladı.

Erdoğan bu sonuç değişmediği takdirde, muhalefet çoğunluğunun adayı konumunda olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde bitirdiği bu seçimle iktidarını üçüncü on yıla uzatmış olacak.