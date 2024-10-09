Yeni model 2025'te geliyor! Bakan Şimşek: Kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ihracatçılara yönelik desteklerin devam edeceğini belirterek atılan ekonomik adımları anlattı.

2023 Mayıs ayında 300 milyon TL olan reeskont kredileri günlük limitinin 4 milyar TL’ye çıkarıldığını ifade eden Şimşek, Eximbank’ın sermayesinin de 21,9 milyar TL artırılarak 35,7 milyar TL’ye yükseltildiğini söyledi.

İhracatçılarımızın her zaman yanındayız.



2023 yılı Mayıs ayında 300 milyon TL olan reeskont kredileri günlük limitini 4 milyar TL’ye çıkarttık. Eximbank’ın sermayesini 21,9 milyar TL artırarak 35,7 miyar TL’ye yükselttik.



Reeskont faizine yüzde 25,9 seviyesinde üst sınır… https://t.co/OdAUfNKJpD — Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 9, 2024

Ayrıca, reeskont faizine yüzde 25,9 seviyesinde üst sınır getirildiği ve reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunun kaldırıldığı belirten Şimşek, hizmet ihracatı gelirlerindeki vergi istisnasının yüzde 80’e çıkarıldığını ve Eximbank'ın uluslararası kuruluşlardan sağladığı kredilere yaklaşık 1,1 milyar dolar hazine geri ödeme garantisi sağlandığını da ekledi.

Şimşek, 2025 yılında ise yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele geçileceği açıklandı. Bu yeni modelin, Türkiye'nin dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefi doğrultusunda kritik bir rol oynayacağı vurgulandı.

Mehmet Şimşek, “İhracata verdiğimiz güçlü desteklerle, dengeli büyüme hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.