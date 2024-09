Yeni nesil insansız savaş uçağı ANKA-3 mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Takip Et

TUSAŞ tarafından tasarlanan ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı’nın geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Bugüne kadar birçok test uçuşu gerçekleştiren ANKA-3, son test uçuşu sırasında ilk kez mühimmat taşıdı. Uçuş esnasında ANKA-3’ün, sol kanat altı silah istasyonunda bir adet Lazer/GPS Güdüm Kiti bulunduğu görüldü.

'Yükselen hedefimize son hızla ilerliyoruz'

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ANKA-3’ün bir kilometre taşını daha geride bıraktığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Mühimmat ile ilk uçuşunu gerçekleştiren milli gururumuz ANKA-3, savunma sahasında ülkemize vereceği gücü bir kez daha göstermiş oldu. Bir başarılı adımı daha gerçekleştirmenin gururuyla, daima yükselen hedeflerimize son hızla ilerlemeye devam ediyoruz."

ANKA-3'ün özellikleri neler?

Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.

100 kilogram mühimmat taşıyabiliyor

ANKA-3 sistemi, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan; SOM-J, MK-82 ve Minyatür Bomba (SDB) gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.

Performans

Maksimum Seyir Hızı: 0.7 Mach

İrtifa Tabanı: 40.000 ft.

Faydalı Yük Kapasitesi: 1200 kg.

Havada Kalış: 10 saat