Yeni OVP kamunun üç yıllık yol haritası olacak

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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB), 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) uygulanmasına ilişkin ayrıntıları açıkladı. Buna göre OVP'de belirlenen amaç ve öncelikler, önümüzdeki üç yıl boyunca kamu kurumlarının bütçe hazırlıklarından yasal ve idari düzenlemelere kadar karar alma süreçlerinde belirleyici olacak.

Kamu kararlarında OVP dönemi

Programın makroekonomik hedef ve tahminleri, gelir-gider ve borçlanma görünümünü, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını ve reform gündemini ortaya koyduğu, merkezi yönetim bütçe sürecinin de temel çerçevesini oluşturduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Küresel, bölgesel ve ulusal gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan OVP ile kamu kesimi ve özel kesim için öngörülebilirliğin artırılması amaçlanmaktadır. Program döneminde kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe hazırlıkları, yasal ve idari düzenlemeleri ile diğer karar alma ve uygulama süreçlerinde OVP'de belirlenen amaç ve öncelikler belirleyici olacaktır. Programın ilk yılında uygulanacak politika ve somut tedbirler 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında ayrıntılandırılacaktır."

Özel sektörün görüşleri programa yansıtıldı

Açıklamada, programın hazırlık sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında özel sektör ve meslek kuruluşlarının görüş ve değerlendirmelerinin alındığı ve ilgili taraflarla yürütülen istişarelerin programın politika ve tedbirlerine yansıtıldığı vurgulandı.

Küresel gelişmeler 2026 tahminlerini değiştirdi

Başlıca ticaret ortaklarındaki büyümenin zayıflaması ve enerji maliyetlerindeki artışın, 2026 yılına ilişkin küresel varsayımları ve Türkiye ekonomisine yönelik tahminleri de etkilediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna karşın, 2023 yılından bu yana kararlılıkla uygulanan ekonomi programı kapsamında makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, ekonomide dengelenmenin sağlanması, enflasyon oranının düşürülmesi, dış dengenin iyileştirilmesi ve finansal dayanıklılığın artırılması yönünde önemli mesafe kaydedilmiştir."