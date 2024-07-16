Yeni OVP’de tasarruf öne çıkacak

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, yeni hizmet binası projeleri, sadece acil ve zorunlu durumlarda, somut verilerle gerekçelendirilmesi halinde teklif edilebilecek.

Yeni döneme ilişkin Yatırım Programı Hazırlama Rehberi taslağı hazırlandı. Rehberde, “Kamu yatırım projeleri, bütçe sınırları içinde kalınarak, ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açmadan azami tasarruf anlayışı içinde yürütülecektir. Yılı ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecektir” denildi. Bu madde geçen yıl yayımlanan Rehber’de yer almamıştı.

Yeni hizmet binası projeleri

Rehberde “Hizmet binaları” yatırımları için de yeni esaslara yer verildi, “Yeni hizmet binası projeleri, sadece acil ve zorunlu durumlarda, somut verilerle gerekçelendirilmesi halinde teklif edilebilecektir” denildi. Ayrıca, büyük onarım projeleri için de yeni bir bölüm eklendi.

Buna göre, büyük onarım projeleri ayrı proje olarak teklif edilecek.

Yatırım Rehberi’nde 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın takvimi de yer aldı. Yatırım teklifleri 19 Temmuz tarihine kadar Strateji Bütçe Başkanlığı’na gönderilecek. 9 Ağustos’a kadar kamu kuruluşları ile görüşmeler devam edecek. OVP ile Genelge ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi eylül ayının ilk haftasında Resmi Gazete’de yayımlanacak.