Yeni sistemde hangi kuruluş, nereye bağlandı?

17 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra şu ana kadar toplam 13 adet genelge ve kararname yayımlandı.

Kararnameler ile, ilgili kurum ve kuruluşların durumları şöyle belirlendi:

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlar:

-Devlet Arşivleri Başkanlığı

-Devlet Denetleme Kurulu

-Diyanet İşleri Başkanlığı

-Genelkurmay Başkanlığı

-İletişim Başkanlığı

-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

-Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

-Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

-Savunma Sanayi Başkanlığı

-Strateji ve Bütçe Başkanlığı

-Türkiye Varlık Fonu

-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlar:

-Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

-Gelir İdaresi Başkanlığı

-Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

-Türkiye İstatistik Kurumu

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

-Sermaye Piyasası Kurulu

-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

-Ziraat Bankası

-Halk Bankası

-Türkiye Vakıflar Bankası

-Türkiye Kalkınma Bankası

-Merkezi Finans ve İhale Birimi

Bunlara ek olarak AFAD ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'na, Avrupa Birliği Bakanlığı'nın yerine kurulan AB Başkanlığı Dışişleri Bakanlığı'na bağlandı.

Kararnamelerle ayrıca KOSGEB Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu oldu. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanırken, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ise Ticaret Bakanlığı'na bağlı oldu.

Öte yandan, 8 nolu kararname ile Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi yapıldı.

Kaynak: Reuters