Yenilenebilir enerjide ülkeler "ihtiyatlı" davranıyor

21 Ocak 2019

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY, yenilenebilir enerjide önde gelen ülkelerin jeopolitik belirsizlikler ve teknolojik dönüşüm nedeniyle yatırımlarda ihtiyatlı bir tutum sergilediğini belirtti.

EY'den yapılan açıklamada, yılda iki kez açıklanan ve 40 ülkenin yenilenebilir enerji yatırımlarının sıralandığı Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi'nde Çin ve ABD'nin ilk iki sırada yer aldığı aktarıldı.

İlk 10 ülke sıralamasında büyük bir değişimin yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, görüşlerine yer verilen EY Türkiye Enerji Sektör Lideri Erkan Baykuş, küresel politikalardaki belirsizlikler ve hükümetlerin temiz enerjiye sağladığı destek ödeneklerindeki kesintilerin, yenilenebilir enerji sektörünü olumsuz etkilediğini vurguladı.

Böyle bir tabloda kısa ve orta vadede yenilenebilir enerji fiyatlarında rekabetin artacağını ve konsolidasyonlarda da yukarı yönlü hareket yaşanabileceğini belirten Baykuş, "Uzun vadede ulaşım ve ısıtma sektörlerinin yenilenebilir enerji talepleri giderek yükseliyor. Politika yapıcılar ticaretle ilgili anlaşmazlıkları geride bırakarak bu alana odaklanacaklardır" değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir enerji alanında, Türkiye'de de küresel ölçekteki gelişime benzer bir durumun yaşandığına dikkati çeken Baykuş, şunları kaydetti:

"Bir önceki endekste 17'inci sırada olan Türkiye, İtalya'nın önüne geçmesine rağmen Mısır'ın rüzgar enerjisi atağı ve İspanya'nın vergi teşviklerini devreye sokmasıyla genel sıralamada bir basamak gerileyerek 18'inci sırada yer aldı. 2017 verilerine baktığımız zaman Türkiye'de yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 45,5'e yükseldiğini görüyoruz. Yenilenebilirdeki kurulu gücün yüzde 70'inin hidroelektrik, yüzde 17'sinin rüzgar, yüzde 9'unun güneş, yüzde 3'ünün jeotermal ve yüzde 1'inin biyokütle enerjisinden oluştuğu göze çarpıyor"

Kaynak: AA