Yerli akıllı çözümler şirketi değerini 3.5 milyon dolara çıkardı

Küresel danışmanlık şirketi KPMG’nin raporunda 2022'nin ikinci çeyreğinde küresel startup yatırımlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 gerilediği görülse de Türkiye'deki girişimler yılın ikinci çeyreğinde 82 anlaşmayla rekor tazeledi. Aynı trend, yılın ikinci yarısında da devam etti. Yılın başında kurulan ve eylülde Hollanda ve Türkiye’de faaliyet gösteren yatırım fonu ISTCAPITAL’den 2,5 milyon dolar değerlemeyle yatırım alan yerli akıllı çözümler şirketi TeaTechs, 1,5 ay sonra hizmet olarak yazılım sektöründe tanınan Mithat Özbek’ten yeni bir yatırım daha alarak değerlemesini 3,5 milyon dolara taşıdı.

TeaTechs Smart Solution CEO’su Tunç Emre Toptaş, “TeaTechs’i ortaklarım Ali Güven ve Emrah Erşen’le 2022’nin ilk çeyreğinde kurduk. Yılın sonuna yaklaşırken, 1,5 ay arayla iki büyük yatırım alarak değerlememizi 3,5 milyon dolara taşıdık” dedi.