Yerli elektromanyetik top sahaya çıkacak

25 Mayıs 2018

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), ateşli silahların yerine geçmesi beklenen ve yerli olarak geliştirilen elektromanyetik top sisteminin saha prototipi için özel sektöre görev verdi.

Müsteşarlık ile projede görev alan özel sektör firmaları arasında Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Saha Prototipi Tedarik Projesi sözleşmesi imzalandı.

SSM Müsteşarı İsmail Demir törende yaptığı konuşmada, güvenlik birimlerinin kullanımına yönelik envantere yeni nesil silah sistemlerinin dahil edilmesi kapsamında değerlendirilen ürünlerden birinin de elektromanyetik fırlatma sistemi olduğunu söyledi.

Sistemin halen ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya gibi ülkeler tarafından çalışıldığına işaret eden Demir, elektromanyetik fırlatma sistemine dayalı top projesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu, teknoloji geliştirme safhasında olan ve prototip ürünlerin çeşitli ortamlarda kullanılmaya başlandığını gördüğümüz bir teknoloji. Klasik silahlarda barut, yakıt veya patlayıcılarla hedef vuruluyor. Elektromanyetik top sisteminde ise bunların yerine elektrik enerjisi kullanılıyor. Bu enerjiyle fırlatılan mühimmat çok yüksek bir kinetik enerjiye ve hipersonik hıza sahip oluyor. Hedefi de bu yüksek enerjiyle vurarak imha ediyor.

Bu teknolojinin en büyük avantajı atış maliyetlerinin ucuz olması. Top atış maliyetiyle füze menzilinde etkili olunması. Hipersonik hızlara sahip olması sebebiyle çok hızlı ve etkili olması."

Benzeri projelerin Türkiye'de başka kurumlarca da çalışıldığını dile getiren Demir, burada yüzde 100 yerliliği hedeflediklerini, farklı çalışmaların birbirini tetikleyerek yeni teknolojilere kapı aralayabileceğini vurguladı.

Öncü projeler arasında

Demir, nihai hedeflerinin güvenlik güçlerinin kullanacağı silah sistemi platformu elde etmek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Projemiz, Türkiye’de bu ve benzer alanlardaki sistemlerin yaygınlaşması hedefiyle değerlendirildiğinde öncü projeler arasında yer alacaktır.

Geliştirme çalışmaları kapsamında laboratuvar ortamında oluşturulan prototipler var. Benzer özelliklerde 1 adet saha prototipinin tedarik edilmesine yönelik Anadolu Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri AŞ ile sözleşme imzalıyoruz.

Bu proje safha safha ilerleyecek. Laboratuvar ortamındaki testleri devam ediyor. Bugüne kadar bine yakın test yapılmış durumda. Sahaya çıkacak, alanda atış yapabilecek bir ürün hedefliyoruz. Bu projemiz 3-5 yıl sürecek bir proje değil, çok kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyoruz. İnşallah bu yaz bitmeden projenin saha testine hep beraber şahitlik edeceğiz."

Mirzahan Hızal da İsmail Demir'in, konuyla ilgili hassasiyeti ve samimi desteklerinin kendilerini cesaretlendirdiğini ve güvenlerini artırdığını söyledi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM'de uzun yıllar emek verilerek hayata geçen projeye, bölgedeki tüm imkan ve kabiliyetle destek olacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından, müsteşarlık ve projede görev alan firmaların yöneticileri tarafından Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Saha Prototipi Tedarik Projesi imzaland

Kaynak: AA