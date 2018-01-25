Yerli sanayici nükleer eğitimi alacak

25 Ocak 2018

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Nükleer Sektörde Kalite Yönetim Sistemi, Standartlar ve Nükleer Güvenlik Kültürü" konulu seminerdeki konuşmasının ardından yerli sanayicinin nükleer enerjiye katılma sürecini değerlendirdi.

Bir nükleer santralin maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolar olarak açıklandığını anımsatan Özdebir, bu santrallerde yerli tedarik oranının yüzde 30'u bulması gerektiğini söyledi.

Özdebir, nükleer santraldeki yerlileştirme çalışmalarıyla yerli sanayinin de gelişeceğini vurguladı.

Türk sanayicisinin nükleer teknoloji alanında daha fazla yer alması amacıyla 2014'ten beri çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özdebir, şunları söyledi:

"ASO olarak hedefimiz, Türk sanayicisini nükleer teknolojiye adapte etmek, bu konuda onları lisanslamak ve ilgili eğitimleri vermek. Bu tesislerde çalışacak insanlara inşaat, işletme safhası ve hizmet sektöründe radyasyondan korunmayla ilgili eğitim verilecek. Japonlarla bu konularda iş birliği yapıyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız, bu santrallerde daha fazla yerli sanayicinin yer almasını sağlamak. Aslında metali şekillendirebilmek konusunda son derece kabiliyetliyiz fakat dokümantasyon ve akreditasyon konusunda eksikliğimiz var. Firmalarımız bu eğitimlerle açıklarını çok hızlı şekilde kapatarak hem ülkemizde hem de dünyada yapılacak nükleer santrallerde tedarikçi olabilecek."

Özdebir, Japonya ile nükleer alanda iş birliğini daha da geliştirmek amacıyla bir iyi niyet anlaşması imzalayacaklarını söyledi.

Kaynak: AA