Yeşilova Holding dışa bağımlılığı azaltacak

Sistem, üretimde kalite ve performansın artırılmasını sağlayacak, verimliliği ve hızı yükseltecek. Robotik sürtünme karıştırma kaynağı yatırımıyla birçok farklı sektöre nitelikli çözümler sunmayı hedefleyen Yeşilova Holding’in Ar-Ge Müdürü Emre Dolaylar, sistemin, kalite bakımından yüksek birleştirme işlemlerinde çeşitli alüminyum alaşımların ve düşük erime sıcaklığına sahip demir olmayan metallerin birleştirilmesine özel çözümler sunduğunu söyledi.

Dolaylar, “Sistemin çalışma prensibi daha az emisyon üreterek enerji tüketimini de azaltıyor. Sürtünme karıştırma kaynağı bu sebeple yeşil bir teknoloji olarak da tanımlanıyor. Birçok farklı endüstri ve üründe tercih edilen sürtünme karıştırma kaynağı, Yeşilova ile Türkiye’de artık 3 boyutlu olarak karmaşık parçaların kaynağında kullanılabilecek. Bu alandaki dışa bağımlılığını azaltmada önemli bir katkı sağlamasının yanında, ürün ve sistemlerde tasarım esnekliği de sağlayacak” dedi.

Yeşilova Holding İş Geliştirme Yöneticisi Melih Boz da robotik sürtünme karıştırma kaynağı yatırımı hakkında şunları söyledi: “Endüstride küresel alanda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor ve yaşanan değişimden kopmayarak, değişime yön verme bilinciyle çalışıyoruz.”